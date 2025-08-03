Свыше 1,1 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Свыше 1,1 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщает Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Время ожидания составляет около трех часов.

Так, по состоянию на 09:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1050 транспортных средств. При этом со стороны Керчи проезда ожидают 50 машин.

Ранее сообщалось, что время ожидания в очереди для проезда по Крымскому мосту сократилось до часа. Утром 2 августа было зафиксировано четырехчасовое ожидание — в очереди были свыше 2,3 тысячи машин. К вечеру их количество сократилось в пять раз — до 460.

Тем временем в Министерстве транспорта РФ информировали, что пункты досмотра на Крымском мосту работают в полном объеме. В ведомстве добавили, что скопления машин образовались после временной остановки движения.

Сообщение о перекрытии движения по Крымскому мосту поступило в пятницу, 1 августа, в 23:50. Его возобновили только в пять утра. Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты из-за большой очереди на Крымском мосту.