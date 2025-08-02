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02 августа 2025 в 19:36

Очередь на Крымском мосту сократилась в пять раз

Очередь на Крымском мосту сократилась до 460 машин

Крымский мост Крымский мост Фото: most. life/Global Look Press

Время ожидания в очереди для проезда по Крымскому мосту сократилось до часа, сообщает Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Утром 2 августа было зафиксировано четырехчасовое ожидание — в очереди были свыше 2,3 тысячи машин. В настоящее время их насчитывается в пять раз меньше — 460.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 240 транспортных средств, со стороны Керчи — 220. Время ожидания около часа, — сказано в публикации.

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что пункты досмотра на Крымском мосту работают в полном объеме. В ведомстве добавили, что скопления машин образовались после временной остановки движения.

Тем временем появилась информация, что поезда «Таврия», следующие по маршруту в Крым и с полуострова, задерживаются. Всего заблокировано движение 14 составов, время опоздания варьируется от 30 минут до 6,5 часа.

Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), в свою очередь, посоветовала отдыхающим выбирать альтернативные маршруты из-за большой очереди на Крымском мосту. Также в РСТ призвали туристов обеспечить себя необходимыми запасами продовольствия, воды, лекарств и топлива.

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