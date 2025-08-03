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03 августа 2025 в 09:05

Жители Камчатки почувствовали новые сильные подземные толчки

Афтершок магнитудой 6,8 зафиксировали на Камчатке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Афтершок магнитудой 6,8 зафиксировали на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН. Подземные толчки произошли на глубине 25,9 км в 279 км от Петропавловска-Камчатского.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 279. Глубина (км): 25,9. Магнитуда: 6,8, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км над уровнем моря. Он расположен в Усть-Камчатском районе, его извержение началось в апреле.

1 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов. Утром того же дня в МЧС рассказали, что за последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 балла после сильного землетрясения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что оно стало сильнейшим за последнее десятилетие. Он назвал стихийное бедствие серьезным испытанием для жителей региона. До этого сообщалось, что поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова — ледник Богдановича.

Россия
Камчатка
афтершоки
подземные толчки
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