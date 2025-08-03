Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 08:36

Жители Дружковки помогли российским военным сровнять с землей местный ТЦК

Жители Дружковки передали ВС РФ координаты для точного удара по городскому ТЦК

Фото: МО РФ

Координаты для точного удара по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Дружковке Донецкой Народной Республики были получены от местных жителей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, российские военные 2 августа нанесли по объекту массированный удар. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер, — сказал источник.

Ранее в Виннице произошли столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией. Женщины штурмовали стадион «Локомотив», куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям территориальных центров комплектования. По их данным, местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации. Такие микрогруппы уже добились определенных успехов.

ТЦК
ДНР
ВС РФ
СВО
удары
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.