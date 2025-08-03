Жители Дружковки помогли российским военным сровнять с землей местный ТЦК Жители Дружковки передали ВС РФ координаты для точного удара по городскому ТЦК

Координаты для точного удара по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Дружковке Донецкой Народной Республики были получены от местных жителей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, российские военные 2 августа нанесли по объекту массированный удар. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер, — сказал источник.

Ранее в Виннице произошли столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией. Женщины штурмовали стадион «Локомотив», куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям территориальных центров комплектования. По их данным, местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации. Такие микрогруппы уже добились определенных успехов.