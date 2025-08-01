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01 августа 2025 в 11:45

Разработчик «Мира танков» может выкупить российскую игру об инопланетянах

«Леста Игры» ведет переговоры о покупке игры «Война миров: Сибирь»

Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/

Компания «Леста Игры», разработавшая «Мир танков», ведет переговоры о покупке проекта «Война миров: Сибирь» у 1CGame Studios, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Речь идет об игре в жанре альтернативной истории о вторжении инопланетян.

Отмечается, что стоимость проекта «Война миров: Сибирь» составляет около $30 млн (более 2,4 млрд рублей). В случае заключения контракта в компанию «Леста Игры» перейдет вся команда разработчиков во главе с креативным продюсером Альбертом Жильцовым.

Ранее стало известно, что новым руководителем игровой студии «Леста» стал бывший генеральный директор VK Борис Добродеев. Компания планирует выполнять все обязательства перед игроками и участвовать в развитии игровой индустрии в стране.

До этого специалисты компании Valve обновили популярную игру Half-Life 2, выпустив патч, исправляющий ошибку, которая 18 лет мешала игрокам проходить сюжет. Уточняется, что после выхода дополнения Half-Life 2: Episode Two в игре появилась проблема с физикой поезда на одном из уровней, из-за которой прохождение было затруднительным.

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