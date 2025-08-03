Пособница Эпштейна будет отбывать заключение в «уютном» лагере Пособницу Эпштейна Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму из-за угроз

Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму, пишет Daily Mail. Отмечается, что другие заключенные считали ее «стукачкой» и угрожали.

Так, женщина была переведена из федеральной тюрьмы Таллахасси во Флориде, где она содержалась с опасными преступницами, в «уютный» лагерь около Хьюстона. Семья одной из пострадавших по делу Эпштейна Вирджинии Джуффре выразила возмущение по этому поводу.

Как только Гислейн обратилась к правительству, другие заключенные в Таллахасси сочли ее «стукачкой». Были очень реальные угрозы ее жизни, — пояснил источник издания.

Отмечается, что это беспрецедентный случай, когда осужденного за сексуальные преступления в США переводят в учреждение с минимальным уровнем безопасности. В лагере Хьюстона содержатся только ненасильственные преступники, в основном «белые воротнички».

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США скрыло из досье Джеффри Эпштейна имя американского президента Дональда Трампа. В период проведения расследования Трамп считался частным лицом, поэтому на него распространялись законы о защите персональных данных.