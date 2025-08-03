Россиянам назвали главное правило для успешного прохождения собеседования

На собеседовании ни при каких условиях нельзя ругать предыдущего работодателя, заявила в беседе с NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, подобные заявления в первую очередь характеризуют соискателя.

Самое главное правило, которое я всегда говорю: никогда никого не ругайте. Никогда не говорите в негативном ключе, не оскорбляйте своих предыдущих работодателей. По тому, как вы отзываетесь о предыдущем работодателе, нынешний или будущий рассудит, как вы будете отзываться о нем. Если вы рассказываете, что причиной вашего увольнения с предыдущей работы был конфликт, и вам HR-специалист задает вопрос, что было причиной до этого, и вы снова упоминаете какой-то конфликт, это говорит прежде всего о вас и характеризует вас как конфликтного человека, — отметила Великая.

HR-эксперт призвала подбирать корректные формулировки даже в том случае, если последнее место работы на самом деле было неидеальным. По ее словам, в таких ситуациях стоит нейтрально высказываться о прошлом опыте.

Найдите более подходящие слова. Сформулируйте свою речь таким образом, чтобы казалось, что в целом работодатель был хорошим или нейтральным. Пусть нынешний работодатель на собеседовании догадывается, что с вашим предыдущим работодателем что-то было не так, но точно дело не в вас, — объяснила Великая.

Ранее Великая заявила, что компании не любят зумеров, поскольку они очень часто меняют места работы. По ее словам, поколение Z с легкостью переходит к другому работодателю с более подходящими условиями трудоустройства.