https://static.news.ru/photo/1075d6c8-da01-11e9-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Руководство компании SpaceX намерено ускорить проект Starlink, который призван обеспечить из космоса глобальный доступ к высокоскоростному Интернету.

По данным телекомпании CNN , глава компании Илон Маск надеется добиться намеченных результатов, используя меньшее число спутников, чем было запланировано. О внесении корректировок SpaceX уже сообщила руководству США. Согласно новым планам, компания обеспечит жителям южной части страны доступ к такому Интернету уже к концу 2020 года.

Необходимое количество спутников будет выведено на орбиту благодаря 24 запускам, которые состоятся в следующем году. К 2021 году зона обеспечения высокоскоростным Интернетом будет расширена за счёт Виргинских островов и Пуэрто-Рико.

Ранее News.ru писал о том, что вероятность того, что основатель компании SpaceX Илон Маск заинтересуется участием в пусках с космодрома Восточный, очень мала, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.