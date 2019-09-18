Руководство компании SpaceX намерено ускорить проект Starlink, который призван обеспечить из космоса глобальный доступ к высокоскоростному Интернету.
По данным телекомпании
Необходимое количество спутников будет выведено на орбиту благодаря 24 запускам, которые состоятся в следующем году. К 2021 году зона обеспечения высокоскоростным Интернетом будет расширена за счёт Виргинских островов и Пуэрто-Рико.
Ранее News.ru писал о том, что вероятность того, что основатель компании SpaceX Илон Маск заинтересуется участием в пусках с космодрома Восточный, очень мала, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.