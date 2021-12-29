Социолог объяснил, почему не стоит безоговорочно доверять опросам

Выводы на основе социологических опросов часто бывают поспешными, потому что опрашивают обычно небольшое количество россиян, рассказал Pravda.Ru социолог и специалист в области прикладной психологии Кирилл Хмарский. По его мнению, любые статистические данные надо предварительно подкреплять словами: «по мнению n-го количества опрошенной части населения».

Во-первых, следует понимать, что проведение любого соцопроса — это мероприятие, предполагающее внесение мнения некоторого количества граждан страны в реестр. И здесь не стоит упускать тот факт, что участники опроса — это именно некоторая (чаще всего небольшая) часть населения, — уточнил Хмарский.

Он также напомнил, что в социологических опросах исследователи имеют дело не с искусственным интеллектом или точными математическими расчётами, а с живыми людьми, психологическая составляющая которых далеко не всегда стабильна. Хмарский подчеркнул, что позиция людей по некоторым вопросам может быть довольно шаткой и зависеть от колебаний настроения.

Ранее политолог Иван Нохрин заявил, что нарушение права на свободу слова — самое распространённое в России, о чём свидетельствуют результаты проведённого опроса. По его словам, 16% респондентов заявили, что сталкивались с нарушением права свободно высказываться за последние пять лет. 10% опрошенных сообщили, что ущемлялось их право получать информацию.