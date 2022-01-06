Социалисты в Госдуме потребовали смертной казни для убийц детей

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России смертную казнь для педофилов. Так он прокомментировал недавнее убийство пятилетней девочки из Костромы. По мнению политика, подобные случаи будут повторяться, если не власти не откажутся от моратория на высшую меру наказания. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале парламентария.

Много лет подряд мы требуем восстановления смертной казни по двум преступлениям — терроризм и убийство детей. Только такой кары заслуживают эти мерзавцы — им не место на земле. Иначе они снова и снова будут убивать, — возмутился Миронов.

Он также сослался на недавнее заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который не исключил возвращения смертной казни в России. По мнению Зорькина, мораторий был принят в угоду ценностям, которые «несвойственны российскому национальному правосознанию».

Ранее сообщалось, что в Костроме задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.