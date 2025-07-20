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20 июля 2025 в 14:01

Сочный толстолобик — пальчики оближете: нежная рыбка с золотистой корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Толстолобик, запеченный в духовке, получается нежным и сочным, с золотистой корочкой и легким ароматом специй. Мясо этой рыбы имеет приятную сладковатую нотку, которая идеально сочетается с лимоном и зеленью. От такой рыбки вы пальчики оближете!

Для приготовления очистите 1 кг толстолобика (можно кусками или целиком), натрите смесью соли, перца и 1 ч. л. паприки. Сделайте надрезы на тушке, вставьте в них дольки лимона и веточки розмарина. Выложите рыбу на противень, смазанный маслом, окружите кольцами лука и ломтиками лимона. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 25–30 минут при 200 °C. За 5 минут до готовности посыпьте рубленой зеленью.

Подавайте с овощами или картофелем — эта простая в приготовлении рыба с насыщенным вкусом станет украшением любого стола!

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