Думала, что скумбрия — это не вкусно, пока не попробовала этот простейший маринад: рецепт на три рыбки

Малосольная скумбрия в домашнем маринаде — это закуска, которая заставит вас полюбить эту рыбу навсегда. Нежное сочное филе с пряным ароматом гвоздики и душистого перца готовится всего за сутки. Идеально к картофелю, на бутерброды или просто с хлебом.

Для приготовления понадобится: 3 свежемороженые скумбрии, 1 л воды, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 5–6 горошин душистого перца, 3 лавровых листа, 3 бутона гвоздики, растительное масло и зелень для подачи.

Рецепт: скумбрию разморозьте, выпотрошите, отрежьте голову и хвост, промойте. Нарежьте на стейки толщиной 2–3 см. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, перец, лавровый лист и гвоздику. Доведите до кипения, проварите 2–3 минуты. Дайте рассолу полностью остыть.

Сложите стейки скумбрии в стеклянную или пластиковую емкость. Залейте холодным рассолом, чтобы рыба была полностью покрыта. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 24 часа. Готовую скумбрию достаньте, обсушите, сбрызните растительным маслом и посыпьте рубленой зеленью.

