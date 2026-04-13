Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 18:46

Вместо котлет и фрикаделек готовлю из фарша мясные палочки: кефте по-турецки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кефте по-турецки — это мясные палочки в томатном соусе, которые станут отличной альтернативой привычным котлетам и фрикаделькам.

Нежные, сочные палочки из фарша обжариваются до румяной корочки, а затем тушатся в ароматном томатном соусе до загустения. Вкус получается очень насыщенным.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, пучок петрушки, соль, перец, зира (по желанию), растительное масло. Для соуса: 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, соль, перец, щепотка сахара.

Рецепт: в миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, яйцо, замоченные в воде и отжатые сухари, рубленую петрушку, соль, перец и зиру. Тщательно вымесите массу. Сформируйте небольшие палочки длиной 5–7 см. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до румяной корочки.

В отдельной миске смешайте томатную пасту с водой, добавьте соль, перец и щепотку сахара. Залейте палочки соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут до загустения соуса.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Напавшим на журналиста «Известий» злоумышленникам грозит новое наказание
Общество
Издателя Need for Speed и The Sims оштрафовали на 2 млн рублей в России
США
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Общество
Три слоя и никаких хитростей: готовлю уютный ужин — вкусный пирог с капустой и ветчиной сметают со стола мгновенно
Общество
Куриные корзинки с овощами: сытное горячее из упаковки фарша и баночки кукурузы
Общество
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.