Вместо котлет и фрикаделек готовлю из фарша мясные палочки: кефте по-турецки

Кефте по-турецки — это мясные палочки в томатном соусе, которые станут отличной альтернативой привычным котлетам и фрикаделькам.

Нежные, сочные палочки из фарша обжариваются до румяной корочки, а затем тушатся в ароматном томатном соусе до загустения. Вкус получается очень насыщенным.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, пучок петрушки, соль, перец, зира (по желанию), растительное масло. Для соуса: 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, соль, перец, щепотка сахара.

Рецепт: в миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, яйцо, замоченные в воде и отжатые сухари, рубленую петрушку, соль, перец и зиру. Тщательно вымесите массу. Сформируйте небольшие палочки длиной 5–7 см. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до румяной корочки.

В отдельной миске смешайте томатную пасту с водой, добавьте соль, перец и щепотку сахара. Залейте палочки соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут до загустения соуса.

