Сочнее мяса не бывает! Готовлю в шубке из бекона с черносливом — яркий вкус, достойный праздничного стола

Этот рецепт построен на игре текстур: сочная середина медальона, хрустящая оболочка из бекона, нежная сливочная основа соуса и упругие кусочки грибов. Чернослив добавляет сладковатый акцент, который идеально оттеняет вкус свинины.

Свиную вырезку (700 г) нарезаю на медальоны толщиной 2-3 см. На каждом делаю боковой надрез-карман, солю, перчу и вкладываю внутрь по одной штучке чернослива без косточки (8 шт.). Каждый медальон оборачиваю полоской бекона (5 полосок) и закрепляю зубочисткой. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю медальоны по 2–3 минуты до румяной корочки с каждой стороны. Затем перекладываю их в форму и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 15–20 минут до готовности. На той же сковороде, где жарилось мясо, обжариваю нарезанный лук (1 шт.) до прозрачности, затем добавляю нарезанные пластинками шампиньоны (250 г) и жарю до золотистого цвета. Вливаю сливки (200 мл), добавляю соевый соус (1 ст. л.) и кусочек сливочного масла (15 г). Томлю соус 3–4 минуты на среднем огне до легкого загустения, солю, перчу и вмешиваю мелко порубленную петрушку. Готовые медальоны выкладываю на блюдо, сняв зубочистки, и поливаю обильно горячим сливочно-грибным соусом.

