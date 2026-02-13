Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 20:09

Сочная начинка, а вместо фольги — бекон: эти рулетики всегда получаются супернежными. Рецепт к ужину и празднику

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рулет хорош и горячим, и холодным. Подавайте его как основное блюдо к ужину или нарезайте ломтиками для бутербродов — в любом виде он беспроигрышен.

Для рулета мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), бекон (200 г), шампиньоны (250 г), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), укроп, сливочное масло, горчица, соус барбекю, соль, перец, паприка.

Куриные грудки разрезаю вдоль, но не до конца, и раскрываю, как книжку. Отбиваю до толщины 1 см. Натираю солью, перцем, паприкой и смазываю горчицей. Шампиньоны мелко режу и обжариваю на сливочном масле с чесноком до золотистого цвета. Остужаю. Сыр натираю на терке, укроп мелко рублю. Смешиваю грибы с сыром и укропом. На каждую грудку выкладываю грибную начинку, равномерно распределяю. Аккуратно сворачиваю рулетом. Каждый рулет оборачиваю полосками бекона внахлест. Выкладываю рулеты швом вниз в форму для запекания. Смазываю соусом барбекю. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Даю немного остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Колбасу теперь готовлю дома — вкуснее любой магазинной, а стоит копейки: делюсь рецептом
Общество
Колбасу теперь готовлю дома — вкуснее любой магазинной, а стоит копейки: делюсь рецептом
еда
рецепты
мясо
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
«Хорошо ладим»: Трамп оценил ситуацию вокруг Гренландии
«Безумная затея»: посол России ответил на воинственные призывы Германии
«Каждый день»: Филиппо рассказал о «моде» на катастрофы в Лувре
Тела двух трехлетних сестер нашли в бассейне частного дома
«Мы в заднице»: командир НАТО жестко оценил учения в Эстонии
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности
Мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО: как ее накажут
«Должен двигаться»: Трамп обратился с призывом к Зеленскому
Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой
«Соперничество великих»: Мерц сделал серьезное предупреждение США
Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым
Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения
Синоптик рассказал о приближении аномального марта
Сменивший гражданство россиянин взял серебро Олимпиады
Лазерный труборез и роботы-сварщики: как технологии меняют металлообработку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.