Сочная начинка, а вместо фольги — бекон: эти рулетики всегда получаются супернежными. Рецепт к ужину и празднику

Сочная начинка, а вместо фольги — бекон: эти рулетики всегда получаются супернежными. Рецепт к ужину и празднику

Этот рулет хорош и горячим, и холодным. Подавайте его как основное блюдо к ужину или нарезайте ломтиками для бутербродов — в любом виде он беспроигрышен.

Для рулета мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), бекон (200 г), шампиньоны (250 г), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), укроп, сливочное масло, горчица, соус барбекю, соль, перец, паприка.

Куриные грудки разрезаю вдоль, но не до конца, и раскрываю, как книжку. Отбиваю до толщины 1 см. Натираю солью, перцем, паприкой и смазываю горчицей. Шампиньоны мелко режу и обжариваю на сливочном масле с чесноком до золотистого цвета. Остужаю. Сыр натираю на терке, укроп мелко рублю. Смешиваю грибы с сыром и укропом. На каждую грудку выкладываю грибную начинку, равномерно распределяю. Аккуратно сворачиваю рулетом. Каждый рулет оборачиваю полосками бекона внахлест. Выкладываю рулеты швом вниз в форму для запекания. Смазываю соусом барбекю. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Даю немного остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.