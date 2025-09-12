Многие уверены, что без маринада курица получается сухой и пресной. Однако профессиональные повара доказали обратное: существует простой способ сохранить сочность мяса без дополнительных пряностей и длительного замачивания.

Главный секрет — температура и время приготовления. Курица должна готовиться при низкой температуре, не выше 140 градусов. Такой режим позволяет белкам сворачиваться постепенно, не выдавливая влагу из волокон.

Перед приготовлением мясо важно достать из холодильника и дать ему согреться до комнатной температуры. Резкая разница тепла делает курицу жесткой и сухой. В процессе запекания блюдо стоит прикрыть фольгой, а готовность проверять термометром: оптимальная температура внутри — около 74 градусов.

После приготовления курицу не режут сразу. Достаточно дать ей «отдохнуть» 5–10 минут, чтобы сок равномерно распределился внутри. Благодаря этому мясо останется мягким и ароматным.

Метод работает не только в духовке, но и на сковороде под крышкой. Такой способ позволяет получить сочную курицу без маринада — быстро, просто и с профессиональным результатом.

Когда орехи вызывают вздутие и тяжесть, виноват не сам продукт, а способ его употребления. Многие едят их всухую и теряют часть пользы. Замачивание — не модный ритуал, а биохимически обоснованная практика.