Сочинские полицейские ночь продержали в отделе девушек из-за поцелуя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20-летнюю модель из Москвы и ее 23-летнюю подругу из Краснодара задержали в Сочи месяц назад за поцелуй на лавочке, сообщили сами девушки «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам задержанных, на них составили протоколы о пропаганде нетрадиционных отношений и всю ночь продержали обеих в камере.

Подруги утверждают, что даже не являются парой. Одна из девушек Вероника вспомнила, что основанием для задержания двое полицейских сначала назвали «проверку на наркотики». Ее подруга Алина рассказала, что полицейские в участке с помощью интернета разбирались в статье, по которой решили привлекать, а сотрудницы полиции выражали недоумение.

Судья в Сочи, по ее словам, рассмеялась. В итоге дело поступило в один из мировых судов Москвы, но в середине августа суд вернул протокол в полицию. С тех пор девушку не беспокоили. Дело Вероники отправили в Краснодар по месту регистрации, она тоже не знает, что с ним.

Веронике из-за споров с сотрудниками назначили еще трое суток ареста за неповиновение.

Ранее сотрудники полиции в Приморском крае задержали мужчину, который разгуливал по селу Варфоломеевка Яковлевского района в женской одежде и парике. Задержанным оказался 49-летний житель села. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».