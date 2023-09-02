Приморец вышел на улицу в парике и попал под суд Жителя Приморья привлекли к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Фото: МВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции в Приморском крае задержали мужчину, который разгуливал по селу Варфоломеевка Яковлевского района в женской одежде и парике, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. По ее данным, на мужчину пожаловались местные жители. Задержанным оказался 49-летний житель села. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».

В дежурную часть отделения полиции № 12 МО МВД России «Арсеньевский» поступили сообщения граждан о том, что по селу Варфоломеевка Яковлевского района разгуливает мужчина в женской одежде и парике. <...> Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

В августе Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера-трансгендера Андрея Петрова (также известен как Милана Петрова) за пропаганду ЛГБТ. Блогера также обязали выплатить 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. На заседание он не явился.

Ранее Московский областной суд оштрафовал на 300 тысяч рублей трансгендера Катерину Майерс, в прошлом капитана ФСБ Александра Чумакова, по делу о нарушении требований защиты государственной тайны. Майерс также отменили подписку о невыезде и вернули загранпаспорт.