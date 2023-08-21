В Подмосковье оштрафовали ставшего женщиной экс-капитана ФСБ Сменившего пол экс-капитана ФСБ Майерс оштрафовали по делу о защите гостайны

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Московский областной суд оштрафовал на 300 тысяч рублей трансгендера Катерину Майерс, в прошлом капитана ФСБ Александра Чумакова, по делу о нарушении требований защиты государственной тайны, сообщил Lenta.ru адвокат Константин Ерохин. Майерс также отменили подписку о невыезде и вернули загранпаспорт.

Адвокат добавил, что Майерс довольна приговором и не собирается его обжаловать.

Ранее сообщалось, что московские силовики задержали Майерс. Против нее возбудили дело из-за попытки выехать за границу в декабре 2022 года. ФСБ запрещала ей выезжать за пределы России как носителю гостайны до 2026-го.

По словам близкой подруги Майерс, к ней пришла полиция с обыском. Экс-капитана увезли в Следственное управление ФСБ, где она находилась несколько часов и долго не выходила на связь. Подруга отметила, что из квартиры Майерс при обыске изъяли дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу и флакон с гормонами (эстрадиол).

Тверской суд Москвы ранее оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера-трансгендера Андрея Петрова (известен как Милана Петрова) за пропаганду ЛГБТ. Блогер должен заплатить 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.