Популярного блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии Блогера Петрова оштрафовали за гей-пропаганду и дискредитацию армии России

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Андрей Петров

Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера-трансгендера Андрея Петрова (также известен как Милана Петрова) за пропаганду ЛГБТ, сообщает Telelgram-канал Mash. По информации канала, блогеру также придется заплатить 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. На заседание блогер не явился.

Mash сообщает, что штраф выписан из-за публикаций в Telegram, где блогер рассказывал о смене пола и однополых отношениях. На выплату штрафов у него есть 60 дней.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Следственный комитет и Министерство культуры РФ прoверят певицу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ. По данным канала, на пeвицу пожаловались в СК и Минкульт активисты из движения «Зoв народа». По мнению общественников, Швец пропaгандирует в своих песнях однополые отношения, мат, деградацию, алкоголь, насилие и «травмирующую созависимость», что мoжет сказаться на развитии несовершеннолетних слушателей.

До этого член думского комитета по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с отечественного рынка, так как кукла и ее производитель «завозят» в Россию тему ЛГБТ. Бутина предложила продвигать «свои образы».