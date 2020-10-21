СМИ: в некоторых городах россияне ждут скорую помощь несколько дней

https://static.news.ru/photo/5a49c752-1383-11eb-9161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в регионах РФ спровоцировал катастрофическую ситуацию в работе службы «скорой помощи». СМИ постоянно получают информацию от местных жителей о том, что в различных городах пациенты ждут приезда бригад от нескольких часов до нескольких суток.

Один из самых вопиющих инцидентов, после которого прокуратура начала проверку, произошёл в Перми, где умер 69-летний пенсионер, рассказывавший в социальных сетях о том, что в течение нескольких дней не может дождаться приезда бригады медиков. В итоге, после того, как он самостоятельно пришёл в больницу и просидел в очереди 4 часа, его госпитализировали. Но врачи не смогли его спасти, передаёт телеканал ОТР.

Нынешняя ситуация — результат «реформ» в сфере здравоохранения, произошедших в 90-х годах прошлого века, считает заслуженный врач РФ Михаил Коган.

Бюджетная медицина сменилась на страховую и по типу вот западной модели происходило всё-таки определённое сокращение и врачей, и медсестёр. И это всё вроде как бы работало в спокойное время, — отметил эксперт.

Накануне стало известно, что Росздравнадзор организует проверку после смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), которые были подключены к аппаратам ИВЛ и, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество смертей от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за сутки достигло 317 против 269 днём ранее. Это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Всего от недуга в РФ скончались 24 952 человека. Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19, писал NEWS.ru.