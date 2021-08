СМИ сообщили о зарубежном финансировании «Дождя»

Телеканал «Дождь», признанный СМИ, выполняющим функцию иноагента, получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.

По информации источника, финансирование телеканала из-за рубежа шло как минимум с 2016 года, общая сумма составила не менее 3,7 млн рублей.

Так, деньги приходили от Zimin Projects LTD, зарегистрированной на Мальте, британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D'enterprise Sanofi ESP, SA ING Belgium, американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.

Ранее главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко заявил, что «Дождь» все 11 лет своего существования «работает в полном соответствии с российским законодательством» и все источники его финансирования известны.

Согласно российскому закону о СМИ, Минюст может признать иноагентом СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в список иноагентов попали шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.

Бывшая ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак, комментируя произошедшее, заявила, что это — расправа над всеми свободными СМИ России.