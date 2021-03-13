РБК: решение о задержании участников форума депутатов приняли в ФСБ

https://static.news.ru/photo/90c0ffe8-84b8-11eb-b2cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источники в столичной мэрии рассказали, почему в Москве были задержаны 200 участников форума муниципальных депутатов. Решение принималось в ФСБ, которая курировала действия силовиков.

Случившееся стало «устрашающей акцией перед думской кампанией» — в сентябре состоятся выборы в Госдуму. Участники форума были задержаны за «сотрудничество с нежелательной организацией». Как полагает политолог Александр Пожалов, в преддверии думских выборов власть начинает применять те ограничительные меры, которые в последние годы вводились в законодательство. Так, по его мнению, настало время для более широкого применения статьи о нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО), сообщает РБК со ссылкой на два источника в городских властях.

Административные дела за сотрудничество с такими НПО будут затем использоваться, чтобы вынудить наиболее опасных для власти депутатов сложить мандаты и попытаться отказать им в регистрации на выборы в Госдуму. В конечном итоге происходящее говорит о том, что магистральную стратегию на федеральных выборах определяют действия силового блока, — заявил специалист.

Пожалов при этом констатировал, что силовые действия против оппозиции идут ей на пользу и работают на её «бесплатную раскрутку». Он припомнил дело журналиста Ивана Голунова и снятие с выборов множества независимых кандидатов, что едва не привело к утрате мэрией большинства в Мосгордуме.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил накануне проект «Объединённые демократы», проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Как писал NEWS.ru, уже вечером в субботу всех задержанных во время мероприятия отпустили из ОВД «Новокосино». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.