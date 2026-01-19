Смешиваю творог, зелень и яйцо — через 25 минут на столе заливной пирог «Зеленый луг». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого ужина или сытного перекуса, когда нужно собрать ужин из того, что есть под рукой.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, но плотная творожная основа с яркой свежестью укропа, петрушки и зеленого лука, покрытая золотистой, слегка хрустящей корочкой, которая прекрасно сочетается с легкой кислинкой сметаны.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 4 яйца, большой пучок смешанной зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 5 ст. л. муки или манки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец по вкусу, сливочное масло для формы. Творог разомните вилкой. Зелень мелко порубите. В миске смешайте творог, яйца, зелень, муку (или манку), разрыхлитель, соль и перец. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Смажьте форму для запекания маслом, вылейте в нее творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или холодным со сметаной.

