Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:00

Смешиваю творог, яйца и кусочки яблок — выливаю в форму. «Яблочная нежность» с творожным кремом готова за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешиваю творог, яйца и кусочки яблок — выливаю в форму. «Яблочная нежность» с творожным кремом готова за 40 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака или легкого десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная творожная основа, сочные кусочки яблок с легкой кислинкой и тонким ароматом корицы, покрытые румяной сахарной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 2 средних яблока, 5 ст. л. манки или муки, 5 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, корица по вкусу. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцами и сахаром. Добавьте манку (или муку), разрыхлитель и ванилин. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с корицей и добавьте в творожную массу. Тесто выложите в смазанную маслом форму, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Забываю про омлеты. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество
Забываю про омлеты. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Сытный салат с пекинской капустой: ничего варить не нужно, просто нарезали ингредиенты — и можно есть
Общество
Сытный салат с пекинской капустой: ничего варить не нужно, просто нарезали ингредиенты — и можно есть
Готовимся к весне: вкусная и лёгкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо
Общество
Готовимся к весне: вкусная и лёгкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Общество
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Лучшие источники белка: что добавить в меню зимой — советуют диетологи
Семья и жизнь
Лучшие источники белка: что добавить в меню зимой — советуют диетологи
рецепты
яблоки
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может заявить протест после слов генсека ООН про Крым
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.