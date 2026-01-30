Смешиваю творог, яйца и кусочки яблок — выливаю в форму. «Яблочная нежность» с творожным кремом готова за 40 минут

Смешиваю творог, яйца и кусочки яблок — выливаю в форму. «Яблочная нежность» с творожным кремом готова за 40 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака или легкого десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная творожная основа, сочные кусочки яблок с легкой кислинкой и тонким ароматом корицы, покрытые румяной сахарной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 2 средних яблока, 5 ст. л. манки или муки, 5 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, корица по вкусу. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцами и сахаром. Добавьте манку (или муку), разрыхлитель и ванилин. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с корицей и добавьте в творожную массу. Тесто выложите в смазанную маслом форму, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме.

