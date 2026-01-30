Не варю макароны и не пачкаю кастрюли: сливочная паста с крабовыми палочками и помидорами в одной сковороде

Этот рецепт — настоящая находка для буднего ужина. Макароны готовятся прямо в сливочном соусе, пропитываются вкусами, а крабовые палочки добавляют нежную нотку. Быстро, просто и очень уютно. Главное, все в одной сковороде.

Ингредиенты: макароны-гнёзда — 7 шт., сливочное масло — 30 г, растительное масло — 1 ст. л., помидоры черри — 250 г, шпинат — 60 г, крабовые палочки — 150 г, сушёный чеснок — ½ ч. л., сливки 10% — 300 мл, вода или бульон — 200–250 мл, сыр — 80 г, соль — по вкусу

Как приготовить: в глубокой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри. Всыпьте сушёный чеснок, добавьте шпинат и готовьте ещё 1–2 минуты, пока он не осядет. Крабовые палочки нарежьте кусочками и выложите в сковороду, аккуратно перемешайте. Влейте сливки и воду (или бульон), посолите. Выложите макароны-гнёзда прямо в соус, накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10–12 минут, пока паста не станет мягкой. При необходимости подливайте немного жидкости. В конце добавьте тёртый сыр, аккуратно перемешайте и прогрейте ещё 1–2 минуты до кремовой консистенции.

