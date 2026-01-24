Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 21:46

Макароны «Второй шанс»: готовим обалденный ужин с подливой из остатков пасты

Фото: D-NEWS.ru
Обалденный ужин с подливой можно приготовить из остатков сваренной пасты. Рассказываем рецепт макарон «Второй шанс». Он спасет в случае, если у вас мало времени или вам жаль выкидывать еду.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежные, пропитанные сливочным соусом макароны сочетаются со сладковатым карамелизованным луком и пикантной ветчиной.

Для его приготовления понадобится: 300–400 г отваренных макарон, 1 небольшая луковица, 100–150 г ветчины, сосисок или сарделек, 1 помидор, 100–150 мл сливок (10–20%), 1–2 зубчика чеснока (по желанию), соль, перец. Нарежьте лук полукольцами, ветчину или сосиски — ломтиками, помидор — небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до прозрачности, добавьте мясной компонент и обжаривайте вместе 3–4 минуты. Добавьте помидор и тушите 2–3 минуты, чтобы он слегка размягчился и выпустил сок. Влейте сливки, добавьте специи, доведите до легкого кипения и прогрейте соус пару минут. Выложите в сковороду готовые макароны и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Продолжайте прогревать на среднем огне 3–5 минут, пока макароны не станут горячими.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов.

