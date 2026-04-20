Смешиваю творог с яйцом и добавляю в яблоки: реально вкусные запеченные фрукты, а не размякшие

С этим рецептом вы приготовите реально вкусные запеченные яблоки, которые остаются упругими благодаря правильной температуре и начинке, а не превращаются в размякшую кашу.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4-5 крупных кисло-сладких яблок, 200 г творога, яйцо, 2-3 ст. л. сахара, ванилин, 30 г сливочного масла.

Способ приготовления

Яблоки вымойте, срежьте верхушки (крышечки). Аккуратно вырежьте сердцевину с семенами, оставляя дно и стенки толщиной около 1 см. Творог смешайте с яйцом, сахаром и ванилином. Начините яблоки творожной массой, не утрамбовывая слишком плотно. Сверху на каждое яблоко положите небольшой кусочек сливочного масла.

Накройте срезанными верхушками. Выложите яблоки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до мягкости яблок и румяной начинки.

