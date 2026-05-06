Забудьте о банальном шашлыке: топ-3 необычных блюда на мангале

Надоело, что на мангале всегда одно и то же: мясо, овощи и снова мясо? Давайте развеем скуку! Мы собрали три рецепта блюд, которые можно быстро приготовить на мангале, используя сыр, морепродукты и даже фрукты. Все ингредиенты продаются в обычном магазине и достаточно бюджетные.

Халлуми с лимонно-чесночным маслом (кипрский сыр для гриля)

Халлуми — единственный сыр, который не плавится, а обжаривается до хрустящей корочки. Идеально для приготовления на решетке.

Ингредиенты: сыр халлуми — 400 г; оливковое масло — 30 мл; чеснок — 2 зубчика (10 г); цедра 1 лимона (5 г); сушеный орегано — 2 г; черный перец — 1 г.

Нарежьте сыр брусками толщиной 1,5 см. Смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, цедру, орегано и перец. Обмажьте бруски смесью. Разогрейте решетку мангала (средние угли, расстояние 15 см от углей). Жарьте сыр по 2 минуты на каждую сторону до золотистости. Снимите с решетки.

Калорийность на 100 г: 310 ккал.

Полезные свойства: источник кальция (до 80% дневной нормы в 100 г) и полноценного белка (20 г на 100 г). Сыр содержит витамин B12, необходимый для нервной системы.

Креветки-барбекю в кожуре «Пьяный уголь»

Креветки в панцире на мангале готовятся 4 минуты. Кожура не дает мясу пересохнуть. Вот, что можно быстро приготовить на мангале, когда время поджимает.

Ингредиенты: креветки тигровые сырые (в панцире) 500 г; соевый соус (классический) 50 мл; мед жидкий 20 г; имбирь свежий (тертый) 10 г; чеснок 5 г; растительное масло 15 мл (для решетки).

Смешайте соевый соус, мед, имбирь и чеснок. Замаринуйте креветки на 15 минут (не дольше, иначе они станут солеными). Угли должны давать сильный жар (вы держите руку на высоте шпателя 5–7 секунд). Смажьте решетку маслом. Выложите креветки, жарьте 2 минуты, переверните, жарьте еще 1,5–2 минуты. Панцирь должен стать коричневым и подпаленным.

Креветки-барбекю в кожуре «Пьяный уголь»

Калорийность на 100 г: 105 ккал.

Полезные свойства: рекордное содержание йода, легкоусвояемый белок (18,5 г) с минимумом жиров, источник антиоксидантов.

Ананас с медом и копченой паприкой (десерт на мангале)

Сладкое на углях — это не банальный банан в фольге! Наш рецепт интереснее, ведь ананас карамелизуется, а паприка дает дымный шлейф. Такой десерт удивит любого.

Ингредиенты: ананас свежий 1 шт. (около 900 г без кожуры); мед 40 г; паприка копченая (несладкая) 5 г; соль крупная (щепотка 1 г); масло кокосовое (или любое растительное) 10 г.

Очистите ананас от кожуры и «глазков». Нарежьте кружками толщиной 1,5 см. Удалите жесткую сердцевину. Смешайте мед, паприку и соль. Смажьте круги с двух сторон. Угли должны быть средней температуры. Смажьте решетку кокосовым маслом. Жарьте ананас по 1,5 минуты с каждой стороны до четких следов гриля.

Калорийность на 100 г: 86 ккал.

Полезные свойства: бромелайн (фермент, улучшающий пищеварение и расщепляющий белки), высокое содержание марганца и витамина C.

Теперь, когда вас спрашивают, что приготовить на мангале, кроме мяса, овощей и грибов, вы знаете три проверенных варианта. Сыр халлуми даст аппетитный хруст, креветки — пользу, а ананас — десерт с дымным привкусом.

