Смешиваю майонез с мукой, и тесто готово — всего 2 ингредиента: сытный мясной пирог из пачки фарша

Сытный мясной пирог из пачки фарша с тестом на майонезе — это блюдо, которое готовится проще, чем кажется, и всегда получается.

Нежное, рассыпчатое тесто без яиц и масла и сочная мясная начинка с картошкой и луком создают идеальное сочетание для семейного ужина или чаепития.

Для теста понадобится: 350 г муки, 180 г майонеза, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 картофелины, соль, перец, паприка.

Рецепт: в миске смешайте муку, разрыхлитель и майонез, замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте 1–2 ст. л. воды. Разделите тесто на две части.

Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, картофелем (нарезанным мелкими кубиками), солью, перцем и паприкой. Раскатайте одну часть теста, выложите в форму, распределите начинку. Накройте вторым раскатанным пластом, защипните края. Сделайте проколы вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из готового слоеного теста: главное — правильно раскатать, тогда не отличить от домашнего.