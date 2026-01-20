Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:28

Смешиваю фарш с пекинкой и запекаю — на выходе сытное мясное блюдо с подливой: гарнир не нужен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Смешиваю фарш с пекинкой и запекаю — на выходе получается сытное мясное блюдо с подливой, к которому не нужен гарнир. Идеально для любителей домашней кухни, которые ценят время.

Блюдо получается сочным и ароматным благодаря пекинской капусте, которая в процессе запекания становится мягкой и пропитывается мясным соком.

Для приготовления вам понадобятся: 500 г мясного фарша, 300–400 г пекинской капусты, 1 небольшая луковица, соль, перец, специи по вкусу. Для заливки: 200 г сметаны (15–20%), 2 ст. л. томатной пасты, 150 мл воды, соль по вкусу. Пекинскую капусту и лук мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте фарш, капусту, лук и специи. Тщательно вымесите массу до однородности. Влажными руками сформируйте овальные котлетки. Выложите их в форму для запекания, слегка смазанную маслом. В отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту и воду до однородного состояния, посолите. Залейте котлеты соусом так, чтобы он почти покрывал их. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180–190°C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут до легкого румянца на поверхности соуса.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты «Школьные» как из столовой.

