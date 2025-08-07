Смешиваю 4 простых ингредиента, и готово! Творожная запеканка с грушей! Воздушный десерт с фруктовой сладостью — идеальный баланс пользы и удовольствия. Без лишнего сахара, но с насыщенным вкусом спелой груши.
Ингредиенты
- Творог 5% — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Манная крупа — 20 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Сахар/сахарозаменитель — 40 г / 4 г
- Груша — 1 шт. (сочная)
Приготовление
- Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, манку, разрыхлитель и подсластитель. Взбейте блендером до кремообразной консистенции. Грушу очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками (2/3 добавьте в тесто, остальные — для украшения).
- Разложите массу в форму, сверху выложите оставшиеся дольки груши. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до румяного верха.
