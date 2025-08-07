Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Смешиваю 4 простых ингредиента, и готово! Творожная запеканка с грушей

Смешиваю 4 простых ингредиента, и готово! Творожная запеканка с грушей! Воздушный десерт с фруктовой сладостью — идеальный баланс пользы и удовольствия. Без лишнего сахара, но с насыщенным вкусом спелой груши.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манная крупа — 20 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Сахар/сахарозаменитель — 40 г / 4 г
  • Груша — 1 шт. (сочная)

Приготовление

  1. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, манку, разрыхлитель и подсластитель. Взбейте блендером до кремообразной консистенции. Грушу очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками (2/3 добавьте в тесто, остальные — для украшения).
  2. Разложите массу в форму, сверху выложите оставшиеся дольки груши. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до румяного верха.

Ранее мы готовили шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем.

творог
тесто
сладости
десерты
груши
Ольга Шмырева
О. Шмырева
