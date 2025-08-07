Смешиваю 4 простых ингредиента, и готово! Творожная запеканка с грушей

Смешиваю 4 простых ингредиента, и готово! Творожная запеканка с грушей! Воздушный десерт с фруктовой сладостью — идеальный баланс пользы и удовольствия. Без лишнего сахара, но с насыщенным вкусом спелой груши.

Ингредиенты

Творог 5% — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Манная крупа — 20 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Сахар/сахарозаменитель — 40 г / 4 г

Груша — 1 шт. (сочная)

Приготовление

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, манку, разрыхлитель и подсластитель. Взбейте блендером до кремообразной консистенции. Грушу очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками (2/3 добавьте в тесто, остальные — для украшения). Разложите массу в форму, сверху выложите оставшиеся дольки груши. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до румяного верха.

