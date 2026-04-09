09 апреля 2026 в 09:25

Смешали — и в духовку: быстрые сырники в формах от кексов — полезный вариант без жарки и без сахара

Фото: D-NEWS.ru
Если не хочется стоять у плиты и жарить сырники, этот способ — настоящее спасение. Все делается за пару минут, ничего не подгорает, а результат — мягкие, нежные сырники, которые удобно готовить сразу на несколько дней.

Продукты

Творог — 250 г, яйцо — 1 шт., мука — 5 ст. л. (можно брать любую), изюм — 5–7 ст. л., цедра цитрусовых — по вкусу, корица и имбирь — по желанию.

Приготовление

Творог смешивают с яйцом, добавляют цедру и специи. Если хочется более нежной текстуры, массу можно пробить блендером.

Изюм предварительно заливают кипятком на несколько минут, затем добавляют к творожной массе вместе с мукой. Все хорошо перемешивают и, если есть время, оставляют на 15–20 минут — так масса станет более плотной.

Готовое тесто раскладывают по силиконовым формочкам, слегка утрамбовывая. Смазывать ничего не нужно.

Выпекают при 180–200 °C около 20 минут до легкой румяности. Сразу после духовки сырники очень мягкие, поэтому лучше дать им немного остыть.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
