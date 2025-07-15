Смешала молоко и яйца! Через 10 минут едим! Ароматные хрустяшки к завтраку

Пончики с секретом — пушистые облака из детства! Эти пончики не просто сладкая выпечка, а настоящий кулинарный фокус: хрустящая корочка снаружи и нежная воздушная мякоть внутри. Секрет их пышности — в правильном дрожжевом тесте, которое действительно требует двух мисок для замеса. Идеальный вариант для воскресного завтрака или душевного чаепития с друзьями.

Подогрейте 250 мл молока до температуры тела, растворите в нём 50 г сахара и 20–30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих). Оставьте на 10 минут до появления пенной шапки. В другой миске смешайте 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и 1/2 ч. л. соли. Соедините обе жидкости, постепенно добавляя 400–450 г муки.

Замесите мягкое тесто — оно будет липнуть к рукам, но не добавляйте много муки. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока объём не увеличится вдвое. Обомните тесто, сформируйте шарики размером с грецкий орех. Жарьте во фритюре (170–180°C) по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Совет: проверяйте температуру масла, бросив в него маленький кусочек теста, — он должен сразу всплыть. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой или полив сгущёнкой.

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