Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 10:30

Смешала молоко и яйца! Через 10 минут едим! Ароматные хрустяшки к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пончики с секретом — пушистые облака из детства! Эти пончики не просто сладкая выпечка, а настоящий кулинарный фокус: хрустящая корочка снаружи и нежная воздушная мякоть внутри. Секрет их пышности — в правильном дрожжевом тесте, которое действительно требует двух мисок для замеса. Идеальный вариант для воскресного завтрака или душевного чаепития с друзьями.

Подогрейте 250 мл молока до температуры тела, растворите в нём 50 г сахара и 20–30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих). Оставьте на 10 минут до появления пенной шапки. В другой миске смешайте 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и 1/2 ч. л. соли. Соедините обе жидкости, постепенно добавляя 400–450 г муки.

Замесите мягкое тесто — оно будет липнуть к рукам, но не добавляйте много муки. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока объём не увеличится вдвое. Обомните тесто, сформируйте шарики размером с грецкий орех. Жарьте во фритюре (170–180°C) по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Совет: проверяйте температуру масла, бросив в него маленький кусочек теста, — он должен сразу всплыть. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой или полив сгущёнкой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!

пончики
десерты
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскритиковали резкий рост цен на свеклу
Трамп назвал лучшего футболиста в истории
В США раскрыли негативные для Трампа последствия его пошлин против России
Расстрел педофила из арбалета попал на видео
Белая книга обороны Японии смягчила риторику в отношении России
Удары по Украине сегодня, 15 июля: какие объекты поражены, потери ВСУ
«Спасибо за честь»: помогавший ВС РФ в ДНР американец стал россиянином
В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ
«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России
Стало известно, какое наказание грозит иноагенту Быкову в России
Свободных номеров в Геленджике осталось меньше 30%
Погода в Москве во вторник, 15 июля: наступает аномальное похолодание?
Россиянка получила ранения в результате удара дрона ВСУ
Трамп предсказал, кто победит в конфликте на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
Химик перечислила первые симптомы отравления хлором
Белая книга обороны Японии в 2025 году пополнилась данными о России
Российские штурмовики спасли раненного заградотрядом бойца ВСУ
ВСУ атаковали воронежский детский сад снарядом с поражающими элементами
Юрист оценил шансы бросившей дочь в аэропорту Турции россиянки вернуть ее
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности
Власть

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.