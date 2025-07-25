Смешала капусту со сливками! На выходе — обалденный колканнон по-ирландски!

Колканнон — ирландское утешение в тарелке! Это простое, но удивительно вкусное блюдо родом из Ирландии, где его веками готовили из самых доступных продуктов — картофеля и капусты. Колканнон — это не просто гарнир, а настоящий символ ирландской кухни, который согреет в холодный вечер и напомнит о домашнем уюте.

Приготовление начинается с отваривания картофеля — лучше взять рассыпчатые сорта. Пока картошка варится, тонко нашинкуйте капусту (можно использовать как белокочанную, так и савойскую) и потушите её в сливках до мягкости. Для аромата добавьте пару лавровых листов и щепотку мускатного ореха. Готовый картофель разомните, но не в однородное пюре — должны оставаться небольшие кусочки. Смешайте с капустой, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте.

Традиционно в колканнон добавляют обжаренный лук или хрустящий бекон — это придаёт блюду особый шарм. Подавать можно как самостоятельное блюдо, посыпав свежей зеленью, или как гарнир к жареному мясу. Особенно вкусно, когда в середине порции делается углубление, куда кладётся кусочек сливочного масла — оно постепенно тает, пропитывая всё блюдо.

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