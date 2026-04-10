10 апреля 2026 в 14:25

Сложно поверить, что этот пирог из простого пшена: гениальная альтернатива итальянской поленте

Фото: D-NEWS.ru
Пшено заслуживает выхода из тени простой каши. Этот пирог — тому доказательство: нежная, слегка зернистая текстура вареной крупы в дуэте с копченым беконом и рассольным сыром создает гармоничное и неожиданно изысканное блюдо.

Что понадобится

Пшенная крупа — 200 г, вода — 720 мл, сыр полутвердый (типа чеддер) — 100 г, сыр адыгейский — 200 г, бекон — 150 г, сливочное масло — 20 г, зелень (петрушка/укроп) — 1 пучок, соль — по вкусу.

Как готовлю

В подсоленной кипящей воде отварите пшено на медленном огне около 20 минут до полного впитывания жидкости, затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть 30 минут.

Полутвердый сыр натрите на крупной терке, отложите столовую ложку для посыпки, остальное смешайте с остывшей пшенной массой.

Для начинки разомните вилкой или натрите адыгейский сыр, мелко нарежьте бекон и порубите зелень, соедините все компоненты.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите половину пшенно-сырной массы, разровняйте, распределите сверху начинку и покройте оставшейся массой. Посыпьте пирог отложенным тертым сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке на среднем уровне 30 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките, нарежьте и подавайте теплым или холодным.

Проверено редакцией
Общество
еда
рецепты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о возможном сокращении сумм в платежках за свет и мусор
«Антивоенный комитет России» внесли в список террористических организаций
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

