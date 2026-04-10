Сложно поверить, что этот пирог из простого пшена: гениальная альтернатива итальянской поленте

Пшено заслуживает выхода из тени простой каши. Этот пирог — тому доказательство: нежная, слегка зернистая текстура вареной крупы в дуэте с копченым беконом и рассольным сыром создает гармоничное и неожиданно изысканное блюдо.
Что понадобится
Пшенная крупа — 200 г, вода — 720 мл, сыр полутвердый (типа чеддер) — 100 г, сыр адыгейский — 200 г, бекон — 150 г, сливочное масло — 20 г, зелень (петрушка/укроп) — 1 пучок, соль — по вкусу.
Как готовлю
В подсоленной кипящей воде отварите пшено на медленном огне около 20 минут до полного впитывания жидкости, затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть 30 минут.
Полутвердый сыр натрите на крупной терке, отложите столовую ложку для посыпки, остальное смешайте с остывшей пшенной массой.
Для начинки разомните вилкой или натрите адыгейский сыр, мелко нарежьте бекон и порубите зелень, соедините все компоненты.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите половину пшенно-сырной массы, разровняйте, распределите сверху начинку и покройте оставшейся массой. Посыпьте пирог отложенным тертым сыром.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке на среднем уровне 30 минут до образования аппетитной золотистой корочки.
Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките, нарежьте и подавайте теплым или холодным.