Слоёный хлеб — воздушный и хрустящий! Вкусно с супом или с маслом и медом! Попробуйте невероятно нежный слоёный хлеб с хрустящей золотистой корочкой! Его лёгкая текстура и аппетитный аромат с молочными нотками покорят вас с первого кусочка.
Ингредиенты
- Мука — 1 кг
- Молоко — 500 мл
- Йогурт — 120 мл
- Соль — 1,5 ч. л.
- Разрыхлитель — 10 г
- Сливочное масло — 125 г
- Растительное масло — 60 мл
- Яйца — 2 шт.
Приготовление
- В миске смешайте молоко, йогурт, соль и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Разделите тесто на 8 частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Смешайте растопленное сливочное масло с растительным.
- Смажьте каждый слой масляной смесью, сложите стопкой по 4 слоя. Сформируйте хлеб, защипните края и оставьте на 1 час под полотенцем. Перед выпечкой смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 250°C 20–25 минут до золотистой корочки.
