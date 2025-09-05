Слоёный хлеб — воздушный и хрустящий! Вкусно с супом или с маслом и медом

Слоёный хлеб — воздушный и хрустящий! Вкусно с супом или с маслом и медом! Попробуйте невероятно нежный слоёный хлеб с хрустящей золотистой корочкой! Его лёгкая текстура и аппетитный аромат с молочными нотками покорят вас с первого кусочка.

Ингредиенты

Мука — 1 кг

Молоко — 500 мл

Йогурт — 120 мл

Соль — 1,5 ч. л.

Разрыхлитель — 10 г

Сливочное масло — 125 г

Растительное масло — 60 мл

Яйца — 2 шт.

Приготовление

В миске смешайте молоко, йогурт, соль и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Разделите тесто на 8 частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Смешайте растопленное сливочное масло с растительным. Смажьте каждый слой масляной смесью, сложите стопкой по 4 слоя. Сформируйте хлеб, защипните края и оставьте на 1 час под полотенцем. Перед выпечкой смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 250°C 20–25 минут до золотистой корочки.

