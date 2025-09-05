Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:00

Слоёный хлеб — воздушный и хрустящий! Вкусно с супом или с маслом и медом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёный хлеб — воздушный и хрустящий! Вкусно с супом или с маслом и медом! Попробуйте невероятно нежный слоёный хлеб с хрустящей золотистой корочкой! Его лёгкая текстура и аппетитный аромат с молочными нотками покорят вас с первого кусочка.

Ингредиенты

  • Мука — 1 кг
  • Молоко — 500 мл
  • Йогурт — 120 мл
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Сливочное масло — 125 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Яйца — 2 шт.

Приготовление

  1. В миске смешайте молоко, йогурт, соль и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Разделите тесто на 8 частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Смешайте растопленное сливочное масло с растительным.
  2. Смажьте каждый слой масляной смесью, сложите стопкой по 4 слоя. Сформируйте хлеб, защипните края и оставьте на 1 час под полотенцем. Перед выпечкой смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 250°C 20–25 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили пышные булочки «Картофельные улитки»! Вкуснятина из простых продуктов.

хлеб
выпечка
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
