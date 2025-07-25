Сладкие ягоды без кислоты: лайфхак для красной и белой смородины

Сладкие ягоды без кислоты: лайфхак для красной и белой смородины

В период созревания красной и белой смородины можно легко усилить ее сладость — ягоды будут сладкими, без кислоты.

В первую очередь, начните применять калийные подкормки — они увеличивают содержание сахаров в ягодах на 20–30%. Раз в 10 дней поливайте кусты раствором золы (1 стакан на 10 л воды) или сульфата калия (1 ст. л. на 10 л), чередуя с внекорневыми опрыскиваниями борной кислотой (2 г на 10 л воды). За 2 недели до сбора урожая прекратите полив — умеренный стресс от засухи концентрирует сахара в плодах.

Для красной смородины особенно эффективен прием «оголения» куста — удалите 30% листьев вокруг кистей, чтобы ягоды получали больше солнца. Белая смородина станет слаще, если за неделю до созревания применить другой лайфхак — опрыскать ее раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Эти методы сделают ягоды по-настоящему десертными, с насыщенным вкусом без кислоты.

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