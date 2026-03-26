Скупаю ананасы банками ради этого салата для похудения: готова его есть на завтрак, обед и ужин

Салат с ананасами и курицей — это идеальное блюдо для тех, кто хочет питаться вкусно, сытно и при этом похудеть.

Его главное преимущество в том, что он содержит много белка из куриного филе и бромелайн из ананасов — фермент, который активно способствует расщеплению жиров и улучшает пищеварение.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г консервированных ананасов (кусочками), 150 г натурального йогурта, 1 зубчик чеснока, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Ананасы откиньте на сито, дайте стечь соку и нарежьте кусочками (если они крупные). Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В миске смешайте йогурт с чесноком, солью и перцем. Соедините курицу, ананасы и зелень, заправьте йогуртовым соусом. Дайте салату настояться 10–15 минут.

Этот салат отлично подходит для легкого ужина или обеда, дарит чувство сытости и ускоряет метаболизм. Готова его есть на завтрак, обед и ужин. Скупаю ананасы банками ради него.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
300 г отварного куриного филе
200 г консервированных ананасов (кусочками)
150 г натурального йогурта
1 зубчик чеснока
соль, перец
зелень
Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Ананасы откиньте на сито, дайте стечь соку и нарежьте кусочками (если они крупные).
Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В миске смешайте йогурт с чесноком, солью и перцем.
Соедините курицу, ананасы и зелень, заправьте йогуртовым соусом. Дайте салату настояться 10-15 минут.
