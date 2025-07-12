Скумбрия под шубой: вкуснятина в духовке из самых обычных ингредиентов

Скумбрия под шубой: вкуснятина в духовке из самых обычных ингредиентов

Скумбрия под шубой — это блюдо, сочетающее сочную рыбу с нежной текстурой, золотистой картошкой и аппетитной хрустящей корочкой. Эта вкуснятина готовится в духовке из самых обычных ингредиентов.

Рецепт: нарежьте 2 свежие скумбрии на порционные куски, посолите, поперчите и выложите в форму. Добавьте 4 картофелины, нарезанные кружочками, 1 луковицу кольцами и 1 морковь соломкой. Приготовьте соус: смешайте 100 г майонеза с 1 ч. л. горчицы, 2 зубчиками чеснока и щепоткой прованских трав. Равномерно распределите соус по рыбе и овощам, посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте 30 минут при 200 °C до румяной корочки.

Блюдо получается ароматным, с насыщенным рыбным вкусом, который гармонично сочетается со сладостью овощей и пикантностью майонезной заправки. Подавайте горячим, украсив зеленью, — это сытное блюдо подойдет для семейного ужина или встречи гостей! Для более яркого вкуса можно добавить к рыбе дольки лимона или каперсы.

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