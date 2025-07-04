Скумбрия «Минутка»! Ужин без возни! Всего 4 ингредиента и вкуснятина готова

Скумбрия «Минутка»! Ужин без возни! Всего 4 ингредиента и вкуснятина готова

Скумбрия «Минутка» — самый простой и вкусный рецепт! Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное, я всегда выбираю этот рецепт. Сочная, ароматная скумбрия с хрустящей корочкой — и всего 4 основных ингредиента! Никакой возни, а результат — как из ресторана.

Возьмите 2 тушки скумбрии (свежей или свежемороженой). Если рыба заморожена, дайте ей оттаять в холодильнике. Тщательно промойте, удалите внутренности, отрежьте голову и хвост. Нарежьте на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

В миске смешайте 3 ст. л. муки, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и 1 ч. л. паприки для цвета. Каждый кусочек рыбы обваляйте в этой смеси со всех сторон.

Разогрейте сковороду с растительным маслом (слой около 0,5 см). Выкладывайте рыбу кожей вниз. Жарьте на среднем огне 4-5 минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и жарьте еще 3-4 минуты.

Секреты идеальной скумбрии:

Не накрывайте сковороду крышкой — так корочка будет хрустящей.

Для аромата добавьте в масло веточку розмарина.

Подавайте с долькой лимона — кислинка подчеркнет вкус.

Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

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