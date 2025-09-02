Скрытые болезни кошек: тревожные сигналы, которые хозяева часто не замечают

Кошки редко показывают боль. В отличие от собак, они не будут скулить или хромать на глазах у хозяина. Инстинкты предков подсказывают им скрывать слабость, чтобы не стать лёгкой добычей. Современные питомцы унаследовали эту привычку, поэтому распознать проблему бывает непросто.
К тому же организм кошек вырабатывает природное обезболивающее. Из-за этого даже при серьёзной болезни пушистик может выглядеть почти здоровым. Но внимательный хозяин способен заметить скрытые сигналы беды.
Поведенческие изменения
- кошка сидит в непривычной позе, держит голову странно или не наступает на лапу;
- активный питомец вдруг становится вялым, или наоборот — спокойный превращается в «ураган»;
- общительный любимец начинает прятаться, а независимый кот неожиданно требует внимания.
Внешние признаки
- дыхание становится частым и поверхностным;
- зрачки расширены даже при обычном свете, взгляд напряжённый;
- питомец навязчиво вылизывает одно место или, наоборот, перестаёт ухаживать за собой.
Серьёзные поводы для тревоги
- отказ от еды или изменение привычек питья;
- проблемы с туалетом: кот жалобно мяукает в лотке или игнорирует его;
- изменения «голоса» — молчун вдруг стал мяукать или наоборот замолчал;
- агрессия на ласку, шипение и царапины при прикосновениях.
Если заметили такие сигналы, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше специалист поставит диагноз, тем выше шансы вернуть питомцу здоровье и хорошее настроение.
Ранее ветеринар Владимир Уражевский заявил, что хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.