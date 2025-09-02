Скрытые болезни кошек: тревожные сигналы, которые хозяева часто не замечают

Кошки редко показывают боль. В отличие от собак, они не будут скулить или хромать на глазах у хозяина. Инстинкты предков подсказывают им скрывать слабость, чтобы не стать лёгкой добычей. Современные питомцы унаследовали эту привычку, поэтому распознать проблему бывает непросто.

К тому же организм кошек вырабатывает природное обезболивающее. Из-за этого даже при серьёзной болезни пушистик может выглядеть почти здоровым. Но внимательный хозяин способен заметить скрытые сигналы беды.

Поведенческие изменения

кошка сидит в непривычной позе, держит голову странно или не наступает на лапу;

активный питомец вдруг становится вялым, или наоборот — спокойный превращается в «ураган»;

общительный любимец начинает прятаться, а независимый кот неожиданно требует внимания.

Внешние признаки

дыхание становится частым и поверхностным;

зрачки расширены даже при обычном свете, взгляд напряжённый;

питомец навязчиво вылизывает одно место или, наоборот, перестаёт ухаживать за собой.

Серьёзные поводы для тревоги

отказ от еды или изменение привычек питья;

проблемы с туалетом: кот жалобно мяукает в лотке или игнорирует его;

изменения «голоса» — молчун вдруг стал мяукать или наоборот замолчал;

агрессия на ласку, шипение и царапины при прикосновениях.

Если заметили такие сигналы, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше специалист поставит диагноз, тем выше шансы вернуть питомцу здоровье и хорошее настроение.

