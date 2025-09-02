Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025

Скрытые болезни кошек: тревожные сигналы, которые хозяева часто не замечают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кошки редко показывают боль. В отличие от собак, они не будут скулить или хромать на глазах у хозяина. Инстинкты предков подсказывают им скрывать слабость, чтобы не стать лёгкой добычей. Современные питомцы унаследовали эту привычку, поэтому распознать проблему бывает непросто.

К тому же организм кошек вырабатывает природное обезболивающее. Из-за этого даже при серьёзной болезни пушистик может выглядеть почти здоровым. Но внимательный хозяин способен заметить скрытые сигналы беды.

Поведенческие изменения

  • кошка сидит в непривычной позе, держит голову странно или не наступает на лапу;
  • активный питомец вдруг становится вялым, или наоборот — спокойный превращается в «ураган»;
  • общительный любимец начинает прятаться, а независимый кот неожиданно требует внимания.

Внешние признаки

  • дыхание становится частым и поверхностным;
  • зрачки расширены даже при обычном свете, взгляд напряжённый;
  • питомец навязчиво вылизывает одно место или, наоборот, перестаёт ухаживать за собой.

Серьёзные поводы для тревоги

  • отказ от еды или изменение привычек питья;
  • проблемы с туалетом: кот жалобно мяукает в лотке или игнорирует его;
  • изменения «голоса» — молчун вдруг стал мяукать или наоборот замолчал;
  • агрессия на ласку, шипение и царапины при прикосновениях.

Если заметили такие сигналы, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше специалист поставит диагноз, тем выше шансы вернуть питомцу здоровье и хорошее настроение.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский заявил, что хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
