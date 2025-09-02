Бык разорвал анус знаменитому тореадору

Бык разорвал анус тореадору Хуану де Кастилье на арене в Байонне — городе на юго-западе Франции, пишет El Mundo. Инцидент произошел неожиданно, когда колумбиец встретился с копытным из стада Франсиско Хавьера Арауса де Роблеса.

МРТ не выявила непоправимых внутренних повреждений, но хирургическое вмешательство было необходимо для исключения скрытых травм, — говорится в публикации.

По данным источника, де Кастилья выполнил пас грудью от колена к колену. Однако животное поймало мужчину и несколько секунд удерживало в воздухе.

Тореадор отрезал быку ухо, что является профессиональным жестом, который отметили его коллеги и поклонники. Однако после покидания арены мужчина попал в больницу.

Ранее в Новой Москве бык напал на сотрудника частной конюшни и проломил ему голову. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Инцидент произошел в деревне Язово, когда 55-летний мужчина приблизился к копытному. Коллеги россиянина оттащили разъяренного быка и отвезли пострадавшего в медучреждение.