13 апреля 2026 в 18:44

Сковородка, которая творит чудеса: хрустящая корочка и сочность без мучений на кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Все сталкивались с проблемой: на сковороде овощи или мясо получаются жирными, разваренными и безвкусными. Причина — неправильная температура масла. Если научиться правильно разогревать сковороду и учитывать важные мелочи, обычные продукты превращаются в хрустящие, сочные и ароматные блюда, которые хочется готовить снова и снова.

Что понадобится:

  • мясо или овощи — по нужному количеству, не перегружать сковороду;
  • рафинированное растительное масло (подсолнечное, кукурузное) — 2–3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • бумажное полотенце для просушки продуктов.

Главное правило — просушить продукты перед обжаркой. Масло должно быть раскаленным, чтобы создать золотистую корочку и запечатать соки внутри. Не перегружайте сковороду — лучше готовить в два захода. Слегка дымящее масло — это нормальный знак готовности. Соль добавляйте перед жаркой, чтобы не вытянуть лишнюю влагу заранее. Следуя этим простым правилам, вы получите идеальное обжаривание: хрустящая корочка, сочная середина и насыщенный вкус, который отличает домашнюю кухню от ресторанной.

Ранее сообщалось, что мурманская уха — это тот самый случай, когда простота решает все.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
