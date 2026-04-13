13 апреля 2026 в 21:00

«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе

Решение США о блокировке Ормузского пролива указывает на будущую политику Вашингтона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х. Он сравнил действия американских властей с идеями, описанными в произведениях писателя Джорджа Оруэлла.

Хотя многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его заблокировать. Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с новой силой. Что дальше? Конечно, «война — это мир», — отметил замглавы СБ.

Оруэлл — автор антиутопий «1984» и «Скотный двор». В его произведениях описан мир, где власть искажает реальность с помощью пропаганды, подменяя смыслы и понятия. Известный лозунг из «1984» «война — это мир» символизирует такую подмену.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива. Таким образом было исполнено поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал международную конференцию, на которой планируют обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе без участия в войне США и Израиля против Ирана. Он указал на необходимость скорейшего достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта дипломатическим путем. Конференцию организуют совместно с Великобританией.

