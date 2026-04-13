13 апреля 2026 в 20:51

«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана

Трамп: Иран вышел на связь с США для заключения сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представители Ирана вышли на связь с руководством США, чтобы заключить сделку, заявил во время пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, которые транслировал Fox News, из Тегерана позвонили «те, кто надо».

Этим утром нам позвонили нужные люди [из Ирана] те, кто надо, и они хотят договориться <…>. Они очень сильно хотят заключить сделку, просто жаждут этого, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что иранский военно-морской флот уже лежит на дне моря — по его словам, полностью уничтожены 158 кораблей. Однако у Исламской Республики остались ударные катера, добавил он.

До этого сообщалось, что Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

Иран
США
Дональд Трамп
Ближний Восток
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
