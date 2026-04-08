08 апреля 2026 в 07:00

Вот это уха, ну вы даете: северный рецепт, от которого гости просто обалдеют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мурманская уха — это тот самый случай, когда простота решает все. Никаких лишних добавок, только насыщенный вкус рыбы и аромат, от которого сразу хочется добавки. Такой суп легко приготовить дома, а ощущение — будто побывали на Севере.

Ингредиенты:

  • треска (с костями) — 700 г;
  • филе палтуса — 500 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • черный перец горошком — 6–8 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • укроп — по вкусу.

Приготовление

Треску разделайте: кости и голову отправьте вариться — именно они дают крепкий бульон. После закипания снимите пену и томите около 30 минут с перцем и лаврушкой. Процедите бульон и верните на плиту. Добавьте крупно нарезанный картофель и целую луковицу, варите 15 минут. Затем отправьте в кастрюлю куски рыбы, посолите и готовьте еще 10 минут без бурного кипения. В конце положите сливочное масло, накройте крышкой и дайте настояться. Подавайте горячей с укропом и ржаным хлебом — вкус просто бомба!

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
