Закинула все в рукав для запекания, и ужин готов: сочные крылья с картошкой

Закинула все в рукав для запекания, и ужин готов: сочные крылья с картошкой

Куриные крылья с картошкой в рукаве для запекания — это идеальное сочетание сочного мяса и ароматного гарнира. Крылья получаются нежными внутри с золотистой корочкой, а картофель пропитывается куриным соком и специями. Процесс приготовления предельно прост: закинула все в рукав для запекания, и ужин готов.

Рецепт: возьмите 1 кг куриных крыльев, обмажьте их смесью из 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. паприки, соли и перца по вкусу. 6–8 картофелин среднего размера нарежьте крупными дольками. В рукав для запекания выложите крылья и картошку, добавьте 3 зубчика чеснока и несколько веточек тимьяна. Плотно завяжите рукав, сделайте несколько проколов сверху и запекайте 50 минут при 200°C. За 10 минут до готовности разрежьте рукав, чтобы крылья подрумянились.

Это простое, но потрясающе вкусное блюдо станет вашим любимым рецептом для семейного ужина! Оно имеет насыщенный пряный аромат и гармоничный вкус, где мягкость курицы идеально дополняет хрустящая картошка.

Ранее стало известно, как приготовить куриные медальоны в горчичном соусе всего за 15 минут.