День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 09:25

Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти калитки у меня дома давно вытеснили обычные пирожки. Теста здесь совсем немного, зато начинки — от души. После духовки края становятся румяными и слегка хрустящими, а внутри — нежное картофельное пюре со сливочным вкусом. Особенно вкусно есть их еще теплыми, запивая холодным молоком.

Главный секрет — тесто на сливочном масле. Оно получается мягким, эластичным и очень нежным, без тяжести и лишней сухости. Работать с ним легко, а готовые калитки долго остаются мягкими.

Ингредиенты для теста: сливочное масло — 200 г, кефир или простокваша — 200 мл, соль — 0,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л. или сода — 0,5 ч. л., мука — около 300 г.

Для начинки: картофель — 700–800 г, сливочное масло — по вкусу, соль — по вкусу. Для смазывания: яйцо и немного сметаны.

Мягкое сливочное масло смешиваю с кефиром, добавляю соль, разрыхлитель и постепенно ввожу муку. Тесто должно получиться мягким и податливым. Убираю его в холодильник примерно на полчаса.

Картофель отвариваю и готовлю обычное пюре, щедро добавляя сливочное масло. Тесто делю на небольшие шарики и раскатываю тонкие лепешки. В центр выкладываю много начинки, края слегка подворачиваю.

Сверху смазываю смесью яйца и сметаны и отправляю в духовку при 180 градусах примерно на 15–20 минут.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и бекона. Шикарный суп за 15 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
7 сытных и простых салатов с картошкой: на обед, ужин и праздничный стол
Семья и жизнь
7 сытных и простых салатов с картошкой: на обед, ужин и праздничный стол
Когда драники надоели, готовлю латкес — традиционные оладьи из еврейской кухни
Общество
Когда драники надоели, готовлю латкес — традиционные оладьи из еврейской кухни
Никаких сырников: идеальный завтрак — картофельные пышки, всего лишь 3 ингредиента
Общество
Никаких сырников: идеальный завтрак — картофельные пышки, всего лишь 3 ингредиента
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Общество
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
Общество
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
картошка
картофель
пирожки
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.