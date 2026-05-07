Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный

Эти калитки у меня дома давно вытеснили обычные пирожки. Теста здесь совсем немного, зато начинки — от души. После духовки края становятся румяными и слегка хрустящими, а внутри — нежное картофельное пюре со сливочным вкусом. Особенно вкусно есть их еще теплыми, запивая холодным молоком.

Главный секрет — тесто на сливочном масле. Оно получается мягким, эластичным и очень нежным, без тяжести и лишней сухости. Работать с ним легко, а готовые калитки долго остаются мягкими.

Ингредиенты для теста: сливочное масло — 200 г, кефир или простокваша — 200 мл, соль — 0,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л. или сода — 0,5 ч. л., мука — около 300 г.

Для начинки: картофель — 700–800 г, сливочное масло — по вкусу, соль — по вкусу. Для смазывания: яйцо и немного сметаны.

Мягкое сливочное масло смешиваю с кефиром, добавляю соль, разрыхлитель и постепенно ввожу муку. Тесто должно получиться мягким и податливым. Убираю его в холодильник примерно на полчаса.

Картофель отвариваю и готовлю обычное пюре, щедро добавляя сливочное масло. Тесто делю на небольшие шарики и раскатываю тонкие лепешки. В центр выкладываю много начинки, края слегка подворачиваю.

Сверху смазываю смесью яйца и сметаны и отправляю в духовку при 180 градусах примерно на 15–20 минут.

