09 февраля 2026 в 12:30

Сказать «вкусно» — ничего не сказать. Печенье «Крылья ангела» — хрустящее облако с нежнейшей сердцевиной

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите сливочное масло и муку — и приготовьте печенье, которое оправдывает свое небесное название. Это гениально простое и невероятно элегантное лакомство, где минимальный набор продуктов раскрывается в идеальной текстуре.

Получается потрясающая вкуснятина: нежные, рассыпчатые и буквально воздушные печенья с хрустящими краями и тающей во рту песочной серединкой, которые действительно напоминают легкость крыльев.

Для приготовления вам понадобится: 200 г холодного сливочного масла, 250 г муки, 80 г сахарной пудры, 2 яйца (желтки отдельно от белков), щепотка соли, ванилин. Масло натрите на крупной терке в муку, добавьте сахарную пудру и быстро перетрите руками в крошку. Добавьте желтки и ванилин, замесите гладкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте фигурными формочками. Белки слегка взбейте вилкой. Каждое печенье смажьте белком и обильно посыпьте сахарной пудрой. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до легкого золотистого оттенка по краям. Дайте полностью остыть — печенье станет еще более рассыпчатым.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
печенье
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
